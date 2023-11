live mn - Verso Milan-PSG: uscite le ufficiali. Tutto confermato nei rossoneri

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Milan-PSG:

MILAN: (4-3-3) Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A diso.: Nv, Mirante, Adl, Jovic, Okafor, Chukwueze, Pobega, Krunic, Florenzi, Bartesaghi. All. Pioli

PSG: (4-3-3) Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas, Fabian Ruiz, Rmaos, Lee, Mukiele, Soler, Barcola. All.: Luis Enrique.

19.40 - Anche il PSG è arrivato a San Siro. Tra poco usciranno le formazioni ufficiali.

19.23 - Il Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro: dopo aver lasciato l'hotel sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Champions League contro il PSG (calcio d'inizio alle 21).

19.10 - Gigio Donnarumma avrà un'accoglienza molto calda questa sera. Fuori da San Siro, quando mancano ancora più di due ore al fischio d'inizio di Milan-PSG, iniziano già a circolare i primi cartelloni contro l'ex rossonero, come quello immortalato dall'inviato di Milannews.it: "Sei la vergogna di Napoli" recita il cartellone.

17.50 - Questa la probabile formazione iniziale del PSG secondo RMC Sport: (4-3-3) Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani (o Ramos), Mbappé.

17.00 - Apparso tramite Instagram Stories sul profilo della Curva Sud Milano, il messaggio che indica a tutti i presenti a San Siro, il programma per esporre una coreografia in occasione dell'importante sfida di questa sera contro il PSG. Tutto lo stadio si preparerà quindi all'ennesimo spettacolo per dare la giusta carica ai ragazzi di Stefano Pioli.

16.42 - Come testimonia la foto scattata dall'inviato di Milannews.it, in Piazza Duomo ci sono diversi tifosi del PSG in vista del match di questa sera a San Siro contro il Milan, la maggior parte dei quali ‘armati’ coi lunghi bastoni per le bandiere da portare poi all’interno dello stadio. (clicca QUI per vedere la foto)

16.31 - Sta succedendo qualcosa di incredibile e grottesco attorno all’avvicinamento a Milan-Psg di questa sera, in particolar modo per quel che concerne l’iniziativa dei dollari dedicati a Gigio Donnarumma. Da qualche ora a questa parte c’è stato un divieto da parte di un dirigente addetto allo stadio, Antonio D’Urso, nel far entrare gli scatoloni che la Curva Sud ha ordinato con le banconote che sarebbero state consegnate all’interno dello stadio previa un’offerta libera il cui ricavato sarebbe poi stato devoluto all’Associazione Sportiva Start, che segue un progetto umanitario relativo a una scuola calcio nei quartieri di Corvetto e Baggio. La reticenza al far entrare gli scatoloni, che avrebbe così agevolato la distribuzione delle banconote, è del tutto inspiegabile in quanto si tratterebbe solo di una questione logistica, perché non si potrà impedire l’ingresso fisico delle suddette banconote nel caso in cui venissero distribuite fuori dallo stadio. Che è quello che potrebbe avvenire qualora la situazione non dovesse sbloccarsi. C’è ancora qualche ora per poter far rientrare la cosa e permettere la distribuzione dei finti dollari dentro lo stadio e lasciare da parte le questioni di principio. (clicca QUI per vedere la foto)

15:54 - Maignan e il sapore di Francia, senza emozioni. infatti ieri pomeriggio, in occasione della conferenza stampa della vigilia, il portiere francese ha parlato così del suo passato al PSG: "Dovremo fare la nostra partita e mettere da parte le ultime prestazioni negative. Lavoro per diventare più forte, il mio trascorso a Parigi? Non c'è spazio per le emozioni, rimaniamo concentrati per vincere".

15:44 - Questa sera nelle fila del PSG non ci sarà il giovane centrocampista, ed ex compagno al Valencia di Musah, Lee Kan-in: il sudcoreano era in ballottaggio con Vitinha.

15:23 - Leao a caccia del gol perduto: infatti l'ultima rete in Champions del portoghese risale alla trasferta contro la Dinamo Zagabria in data 25 ottobre 2022 vinta 4-0 dai rossoneri. Questa sera contro il PSG potrebbe essere la volta buona per ritrovare gol e sorrisi.

15:00 - Sarà Calabria contro Mbappè questa sera, per la prima volta in carriera, in un duello condito da velocità, tecnica e anche furbizia. Nella partita giocata in Francia fu Kalulu a marcare il fuoriclasse francese classe 98' senza però riuscire a contrastarlo in maniera efficace.

14:46 - Arrivati in questi minuti i tifosi francesi, presenti ora nella zona stazione centrale a Milano. Vige massima allerta soprattutto in Duomo visti gli scontri avvenuti questa notte tra le due tifoserie.

14:34 - Statistiche e curiosità verso questa sera. L'ultimo gol rossonero in Champions League è stato siglato proprio da un francese: Olivier Giroud a Napoli nel pareggio per 1-1 che permise al Milan di qualificarsi per le semifinali. I rossoneri non trovano il gol nella competizione europea dalla semifinale contro l'Inter.

14:27 - Per quanto riguarda il reparto offensivo, I francesi dovrebbero presentarsi ancora con il trio, tutto di qualità e velocità formato da Dembèlè, Kolo Muani e Mbappè: per il fuoriclasse francese classe 98' sarà la seconda partita a Milano in carriera, dopo quella disputata in Nations League con la Francia.

12.00 - Buone notizie per l'allenatore rossonero che recupera tutta la fascia destra con Pulisic e Chukwueze che tornano a disposizione: l'americano sarà subito lanciato dal primo minuto e si affiancherà a Giroud e Leao. Tornerà titolare, dopo la comparsata a gara in corso contro l'Udinese, anche Loftus-Cheek. A centrocampo dovrebbero giocare Reijnders con Musah e Loftus-Cheek. In difesa, viste le defezioni, le scelte sono obbligate: da segnalare anche il ritorno di Theo Hernandez dopo la botta alla caviglia che gli ha fatto saltare l'ultima gara di campionato.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! E' il giorno della verità per il Milan che dopo l'ultima pausa delle nazionali ha collezionato solo risultati deludenti: sconfitta con Juve e Psg, pareggio subito in rimonta a Napoli e brutta sconfitta interna contro l'Udinese appena tre giorni fa. Oggi i rossoneri si giocano una fetta importante del loro futuro in Europa sfidando il PSG di Mbappè e Donnarumma, che torna nella San Siro rossonera per la prima volta da avversario. I rossoneri hanno un solo risultato disponibile, per quanto complicato: la vittoria. Calcio di inizio alle ore 21. Fino a quel momento rimanete su MilanNews.it e seguite il live testuale con gli aggiornamenti in tempo reale che vi avvicineranno al big match di questa sera!