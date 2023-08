live mn - Verso Milan-Torino: Pioli si affida all'undici di Bologna. San Siro tutto esaurito per la prima in casa: c'è Cardinale

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All: Pioli.

15.05 - Come riporta la redazione di Opta, il Milan, che questa sera ospita i granata a San Siro, ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Torino (1 pareggio, 1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide contro i granata nel torneo (8 pareggi, 2 sconfitte).

14.45 - Yunus Musah è stato l'unico nuovo acquisto della campagna estiva del Milan a non essere stato convocato per l'esordio in campionato di lunedì contro il Bologna. La scelta, per Pioli, è stata forzata dalla squalifica subita dall'americano nell'ultima giornata della scorsa Liga con la maglia del Valencia. Per la seconda giornata di Serie A contro il Torino, dunque, Musah sarà certamente tra i convocati e potrebbe anche vivere il suo esordio ufficiale in rossonero.

14.35 - Milan-Torino, gara valida per la seconda giornata di Serie A e in programma sabato 26 agosto alle ore 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.

14.15 - Questa la probabile formazione dei granata per la gara di questa sera contro il Milan

3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Radjonic. All. Juric.

14.00 - Dopo la presenza nella prima gara di campionato contro il Bologna, che ha visto i rossoneri vincere 0-2, Gerry Cardinale fa sentire ancora la sua presenze e vicinanza alla squadra di Pioli. Il numero uno del Milan e di RedBird è a Milano e questa sera sarà a San Siro per assistere a Milan-Torino, prima gara stagione dei rossoneri davanti ai propri tifosi (previsti circa 72mila spettatori).

13.44 - La seconda giornata di campionato del Milan, quella d'esordio a San Siro, si giocherà sabato sera contro il Torino. L'arbitro della sfida sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. L'ultimo incrocio tra il Diavolo e il direttore di gara laziale è stato felice e non solo perchè si è trattato di una vittoria rossonera. L'ultima gara arbitrata da Mariani fu infatti Juventus-Milan 0-1 (Giroud) dell'ultimo campionato che sancì la qualificazione in Champions degli uomini di Stefano Pioli.

13.30 - Il Milan giocherà questa sera la sua prima partita a San Siro della stagione. A sostenere la squadra di Pioli ci saranno ben 72mila tifosi: ancora una volta lo stadio Giuseppe Meazza sarà completamente esaurito, con più di 40.000 abbonati e 10.000 tifosi provenienti dall'estero.

Dopo il successo convincente alla prima di campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, i rossoneri di Stefano Pioli sono pronti ad esordire a San Siro in questa nuova stagione per la sfida con il Torino di questa sera alle 20.45.