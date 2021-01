LIVE MN - Verso Milan-Torino: torna Ibrahimovic tra i convocati, Calhanoglu c'è

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria; Kjaer; Romagnoli; Theo Hernandez; Kessie; Tonali; Castillejo; Brahim; Hauge; Leao.

14.38 GLI INDISPONIBILI - Nonostante i recuperi di Ibrahimovic e Calhanoglu, che con molta probabilità andranno in panchina, mister Pioli dovrà ancora fare a meno di alcune assenze: indisponibili Bennacer, Saelemaekers e Gabbia per infortunio e Krunic e Rebic per Covid.

14.17 IBRA CI PROVA - Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati per la gara contro il Torino, è questa la notizia dell'ultima ora. Nonostante l'ultima presenza in rossonero risalga al 22 novembre nella vittoria per 3-1 contro il Napoli, match in cui iniziò il calvario dell'infortunio, lo svedese spinge per esserci contro i granata e cerca una maglia da titolare, anche se sarà difficile partire dal 1'.

14.00 CONVOCATI, TORNA IBRA - A pochi giorni di distanza da Milan-Juventus, i rossoneri sono pronti a tornare in campo contro un'altra torinese: a San Siro si gioca Milan-Torino, 17° giornata di Serie A. Questi i giocatori a disposizione di Mister Pioli per la gara di stasera, sabato 9 gennaio, alle 20.45.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Olzer.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live di avvicinamento a Milan-Torino, match valido per il diciassettesimo turno di campionato. I rossoneri arrivano al match in grande emergenza. Dopo la prima sconfitta stagionale in Serie A, la squadra di mister Pioli sfiderà i granata con ben sette indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Rebic, Calhanoglu, Saeleamaekers, Krunic e Gabbia. Restate con noi per non perdere neanche un aggiornamento in vista della sfida che prenderà il via alle ore 18.