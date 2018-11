LIVE MN - Verso Udinese-Milan - Missione continuità in Friuli, rossoneri in emergenza ma ancora col 4-4-2

- Il Milan, stasera impegnato in Friuli, è la squadra contro cui l'Udinese ha pareggiato più volte in Serie A, in 32 occasioni. Nei rimanenti incontri i rossoneri hanno prevalso per 38 volte, mentre i bianconeri per 16.

- I secondi tempi non sempre hanno sorriso al Milan in questa stagione, motivo per fare ulteriore attenzione contro l'Udinese. Il 70% dei gol di bianconeri (7 su 10), infatti, è arrivato nell’ultima mezzora di gioco: si tratta di un record in questo campionato.

- Vincere ad Udine non è mai stato facile per il Milan, ma quasi mai come negli ultimi sei anni, dove il club rossonero ha vinto in una sola occasione. Negli altri confronti i bianconeri hanno vinto per quattro volte, mentre una sola gara è terminata in pareggio.

- Con la vittoria della Lazio, il Milan ha momentaneamente perso contatto col quarto posto. In caso di successo stasera, i rossoneri raggiungeranno nuovamente i biancocelesti in quarta posizione.

- Oltre al lungodegente Strinic, sono cinque gli indisponibili in casa rossonera: Calabria, Caldara, Calhanoglu, Biglia e Bonaventura.

- La scelta di schierare Zapata e non Musacchio è legata al turnover e non alle condizioni fisiche dell'argentino.

- Rino Gattuso ha convocato per la prima volta Riccardo Montolivo in questa stagione. Fugate dunque le voci secondo le quali il centrocampista bergamasco fosse fuori rosa.

- Il Milan si appresta ad affrontare l'Udinese nel posticipo dell'undicesima giornata di campionato. Una sfida che i rossoneri dovranno affrontare con tante assenze, ma ancora col 4-4-2, modulo che ha caratterizzato le ultime gare contro le genovesi.

Questa la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone.