LIVE MN - Youth League, Milan-PSG (3-2): Sia fa volare i rossoneri all’ultimo secondo!

Incredibile successo per il Milan Primavera, che batte il PSG all'ultimo secondo con la rete di Sia. Rossoneri che salgono a quota nove punti in classifica, salendo al primo posto in classifica indisturbato dopo il pareggio del Borussia con il Newcastle. Prestazione super dei rossoneri, che portano a casa tre punti meritati.

Nel finale, inoltre, è stato espulso Camarda.

94' Finisce qui. Milan-PSG 3-2.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Destro secco di Malaspina da fuori area, Sia devia di testa e insacca. 3-2!!!

90' Quattro minuti di recupero.

87' Altro giallo nel Milan, questa volta ammonito Jimenez.

85' Cartellino giallo per Malaspina.

83' Cambio nel PSG: dentro Mendy, fuori Sangarè.

76' Continua il pressing dei rossoneri in attacco. Ora è Sia a provare la conclusione, la palla però termina fuori.

72' Altro cambio nel Milan: dentro Magni e Sia, fuori Bonomi e Sala.

65' Pareggio del PSG. Grande giocata di Mayulu, palla per Mbaye che mette l'assist per Adonis che a porta vuota non sbaglia. 2-2.

61' Cambio anche nel PSG: dentro Mbaye, fuori Fanne.

60' Cambio nel Milan: fuori Scotti, dentro Cuenca.

53' Destro a giro di Jimenez da fuori area, conclusione alta sopra la traversa.

47' Altra occasione per il Milan! Cross perfetto di Bakoune, Bonomi gira di testa ma non mette forza alla sua conclusione.

45' Inizia la ripresa.

Prestazione superlativa dei rossoneri per 40 minuti, portandosi avanti di due reti con i gol di Nsiala e la super rete di Camarda, che in rovesciata lascia a bocca aperta tutta la Puma House of Football. Una distrazione nel finale, però, consente al PSG di accorciare le distanze.

47' Fine primo tempo.

46' Gol del PSG. Accorciano le distanze i parigini con Serif, sfruttando un errore difensivo del Milan.

45' Due minuti di recupero.

43' Problema alla caviglia per Camarda, colpito duramente in area di rigore.

41' Super intervento di Bakoune, che chiude tutto su Bensoula pronto ormai ad esultare.

37' Respira il Milan, lasciando il possesso al PSG. Giro palla sterile dei parigini.

33' Macina occasioni il Milan, che meriterebbe di stare in vantaggio di tre o quatto reti. Questa volta è Bakoune che va al cross, terzo tempi di Chaka Taore che non angola bene l'incornata.

31' Mancino di Malaspina dal limite dell'area, blocca senza particolari problemi Mounquet.

27' OCCASIONE MILAN! Palla visionaria di Chaka Traore per Sala, assist per l'inserimento di Bonomi che dal limite dell'area piccola si fa ipnotizzare da Mounquet.

22' Continua il pressing dei rossoneri, a caccia del terzo gol.

19' Super intervento di Simic, che chiude la linea di passaggio a Sangarè e risolve una situazione complicata.

16' Inizio super di Scotti. E' lui l'uomo più pericoloso dei rossoneri. Questa volta entra in area, supera due uomini e viene colpito in area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla.

11' Ancora Milan! Cross di Scoti dalla destra, sponda di Bakoune per Sala che di destro conclude troppo centrale.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOLLL!! RADDOPPIA IL MILAN! Cross di Scotti, rovasciata di Camarda in area di rigore e Milan che si porta avanti di due reti al decimo minuto. Super gol del 9 rossonero!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLL!! MILAN IN VANTAGGIO! Corner perfetto di Bonomi, colpo di testa di Nsiala che apre subito il match!

2' Subito chance per i rossoneri con Camarda, che servito da Scotti perde il tempo per calciare in porta.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Puma House of Football per la diretta testuale di Milan-PSG di Youth League. I rossoneri di Abate vogliono la rivincita sui parigini, che nella sfida di andata hanno vinto per 1-0. Restate con noi per non perdervi neanche un’emozione della sfida!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Simic, Nsiala, Jimenez, Sala, Malaspina, Bonomi, Scotti, Camarda, Traore.

PSG (3-4-2-1): Mounquet, Kissanga, Diaby, Adonis, Zague, Mbappé, Nhaga, Fanne Drame, Mayulu, Bensoula, Sangare.