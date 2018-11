Milan, aggrappati a Higuain: il Pipita recupera e lancia la sfida alla Juve che lo ha sedotto e abbandonato

Un raggio di sole sotto il cielo plumbeo di Milanello. Il quotidiano Tuttosport definisce così il recupero di Gonzalo Higuain, che domani sera, contro la Juventus, sarà regolarmente al suo posto, ovvero al centro dell’attacco rossonero. Il Milan, dunque, ha qualcuno a cui aggrapparsi nella grande notte di San Siro.

PERNO - Nonostante l’acciacco alla schiena, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca a Udine e a saltare la trasferta di Europa League col Betis, il Pipita ha fatto di tutto per esserci. Perché quella con la Juve, la squadra che lo ha scaricato per far posto a Cristiano Ronaldo, non è una semplice partita di campionato. È molto, molto di più. Con 7 gol in 12 partite (senza dimenticare l’assist decisivo per Cutrone nella gara con la Roma), l’argentino è il punto di riferimento di questo Milan.

JOLLY - I rossoneri hanno di fronte un’autentica montagna da scalare. Il primo obiettivo dev’essere quello di rimanere saldamente dentro la partita, perché se hai Higuain al centro dell’attacco, una gara bloccata può essere decisa anche con una giocata. Il Milan si aggrappa alla quercia chiamata Pipita... Oggi, o meglio, domani più che mai.