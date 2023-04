Milan, bisogna voltare subito pagina. La chance si chiama Champions League

Tra le voci forti che si sono levate contro una prova non all'altezza c'è stata anche quella di Olivier Giroud, che si è esposto pubblicamente sul proprio profilo Instagram confermando l'intenzione di voler tornare più forti in vista del primo atto dei quarti di finale di Champions con il Napoli. Un messaggio a cui fa da coro anche Alessandro Florenzi, che sempre sulla stessa piattaforma social ha dichiarato di voler guardare avanti e di restare uniti per il duro impegno contro i partenopei. Due moniti utili, di certo, che tuttavia andranno coniugati anche sul terreno di gioco di San Siro con la musica più bella d'Europa in sottofondo. Il problema di questi cali di tensione è certamente di natura psicologica. Spesso e volentieri, alla vigilia di un grande impegno soprattutto europeo, la squadra di Pioli ha deluso in campionato proiettandosi erroneamente agli impegni futuri piuttosto che concentrarsi su quelli presenti.

L'OCCASIONE

La prova di tutto questo è anche data dall'ampio turn over messo in scena ieri sera. Una soluzione che non ha dato sicuramente i risultati sperati. Il Milan però deve voltare subito pagina, consapevole poter offrire una prova ben diversa da quella contro i toscani per puntare ad una qualificazione alla semifinale. L'occasione propizia arriverà già mercoledì sera contro gli azzurri, in un San Siro gremito e affamato che vorrà sicuramente vivere ad un'altra grande notte da Milan. Sono queste le cose che, alla fine, smussano gli errori e scacciano via qualche pensiero. E vincere aiuta sicuramente a star meglio per guardare avanti con rinnovata fiducia.