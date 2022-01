Milan, Castillejo ha detto no alla proposta della Sampdoria

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com Samu Castillejo ha rifiutato la proposta della Sampdoria. Nella giornata odierna il club ligure aveva avuto contatti proficui con il Milan per quanto riguarda il trasferimento dello spagnolo in prestito, ma il numero 7 rossonero ha detto no al trasferimento in prestito alla corte di Giampaolo.

Dopo quello del Valencia è arrivato un altro tentativo a vuoto per l'ex Villarreal: Castillejo vuole continuare a giocarsi le sue chances al Milan, almeno fino al termine della stagione.