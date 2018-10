Milan, con il 4-4-2 serve una terza punta: sogno Ibrahimovic, lo svedese resta il grande favorito

Il 4-4-2, o meglio, il modulo a due punte ha dato buone indicazioni a Gennaro Gattuso. Un sistema di gioco che permette alla squadra di avere più soluzioni e, ovviamente, maggiore presenza in area. Ma c’è una controindicazione, come evidenzia il quotidiano Tuttosport in edicola stamane: panchina non ci sono alternative ai due titolari (Cutrone e Higuain).

SERVE UNA PUNTA - Nel corso dell’ultimo mercato, infatti, il Milan ha ceduto Bacca, Kalinic e André Silva, ma non ha acquistato altre prime punte. E così, alle spalle del Pipita e del giovane Patrick ci sono solo Borini e Samu Castillejo, ovvero due esterni in grado di agire al massimo - ma è già una forzatura - da falso nueve. Leonardo, dunque, dovrà giocoforza correre ai ripari acquistando un nuovo centravanti già a gennaio.

SOGNO IBRA - Le voci di mercato continuano ad accostare Ibrahimovic al Milan. Lo svedese ha chiuso anticipatamente la sua stagione negli Stati Uniti, dopo la sconfitta in con gli Houston Dynamo che ha di fatto escluso i Los Angeles Galaxy dai Playoff della Mls. L’ennesima delusione che potrebbe spingere Ibra a prendere in seria considerazione la possibilità di tornare al Milan, una delle squadre a cui è rimasto maggiormente legato.