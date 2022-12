Milan, De Ketelaere scalpita per una maglia a Salerno: il belga è chiamato al riscatto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attesa per il ritorno del Milan sta per finire. I rossoneri, dopo il lungo stop dovuto al Mondiale in Qatar, riprenderanno il proprio cammino in campionato il prossimo 3 gennaio. Il primo banco di prova del nuovo anno milanista sarà quello di Salerno, dove lo scorso anno i futuri campioni d’Italia lasciarono ben due punti che potenzialmente potevano diventare decisivi in ottica Scudetto.

RISCATTO

In un certo senso la parola d’ordine dell’Arechi sarà riscatto, un termine non poche volte accostato a Charles De Ketelaere in questa prima parte di stagione. Il classe 2001 ha smaltito la delusione Mondiale con il Belgio, avendo sicuramente come obiettivo primario quello di iniziare il 2023 con il piede giusto. Le prestazioni dell’ex Brugge sono state decisamente al di sotto delle aspettative, soprattutto in fase realizzativa dove ancora la casella delle reti è ferma a zero. Troppo poco per un giocatore pagato più di trenta milioni di euro acquistato per fare il titolare in pianta stabile e alzare il livello della rosa.Tuttavia, la società, Pioli e non solo rimangono fiduciosi circa l’incidenza del talento belga nelle logiche rossonere. Il tempo è galantuomo e darà le proprie risposte.

PRIMA PUNTA

La prima occasione arriverà quasi sicuramente a Salerno, dove il Milan sicuramente arriverà con gli attaccanti contati. Origi e Ibrahimovic sono fermi ai box, Giroud sicuramente avrà bisogno di qualche giorno per recuperare le fatiche Mondiali, Lazetic ha ancora bisogno di mettere minutaggio prima di prendere le redini dell’attacco rossonero. Quello di centravanti non sarebbe un ruolo inedito per il classe 2001, che in questa posizione ha giocato quasi 50 partite segnando un discreto numero di gol (16). De Ketelaere, dunque, dopo il brindisi di Capodanno sarà chiamato dal Milan per non far rimpiangere il gruzzolo speso in estate. Con l’auspicio che tutti questi discorsi possano essere solo un lontano e cattivo ricordo.