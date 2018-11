Milan, domenica tocca a Conti: ha 15-20 minuti nelle gambe, col Parma può entrare a gara in corso

Stavolta ci siamo. Manca davvero poco. Si avvicina l’ora del ritorno in campo di Andrea Conti. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, l’esterno rossonero si sente pronto e domenica, nel match di San Siro contro il Parma, potrebbe giocare una manciata di minuti, magari nel finale di gara.

ULTIMO STEP - Fin qui, l’ex atalantino ha giocato 58 minuti con la Primavera, quindi non è ancora in grado di partire dall’inizio. Già contro la Lazio, però, Gattuso (lo ha ammesso lui stesso) stava pensando di gettarlo nella mischia nei minuti conclusivi. Insomma, dopo aver fatto le prove generali con i giovani di mister Lupi e riassaporato il clima partita, Conti è pronto per l’ultimo step: rimettere piede in campo in una partita di Serie A.

15-20 MINUTI - Peccato per la mancata iscrizione alla lista UEFA che gli impedirà di giocare in Europa League contro il Dudelange (ma era difficile, in effetti, pronosticare una data precisa per il suo rientro). Ma col Parma potrebbe essere la volta buona. Conti, ad oggi, ha al massimo 15-20 minuti nelle gambe, quindi potrebbe entrare nell’ultimo quarto di gara, soprattutto se la partita dovesse mettersi sui binari favorevoli per il Milan.