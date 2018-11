Milan, fiducia a Calhanoglu: il turco in campo per dare qualità e corsa. Gattuso ci crede

In crisi o no, Hakan Calhanoglu è un giocatore imprescindibile per questo Milan. Questione di caratteristiche, ovviamente: il giovane turco ha qualità, corsa e visione di gioco, elementi rari da trovare di questi tempi dalle parti di Milanello. Calha deve solo ritrovare se stesso, il suo calcio, le sue giocate. E deve farlo alla svelta, magari già da questa sera.

EMERGENZA - Come evidenzia Tuttosport, Gattuso ha gli uomini contati, quindi - anche volendo - non potrebbe tenere fuori il numero dieci, rientrato anzitempo dal ritiro della sua Nazionale a causa dei soliti - e ormai cronici - problemi al piede. Calhanoglu, all’Olimpico, ci sarà. E dal primo minuto. Perché l’emergenza impone a tutti di stringere i denti. Rino si augura che Hakan possa tornare a essere il giocatore in grado, solo pochi mesi fa, di trascinare il Milan in Europa League a suon di assist e gol pesanti.

A RISCHIO - C’è in ballo anche il suo futuro al Milan. Già, perché alla luce del rendimento offerto in questa prima parte di stagione, la posizione di Calhanoglu non è più così stabile. Considerato incedibile in estate, ora il turco potrebbe anche partire di fronte a un’offerta irrinunciabile. Gattuso non ha mai nascosto il suo gradimento nei confronti del calciatore, ma è chiaro che anche il mister si aspetta un veloce cambio di rotta.