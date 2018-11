Milan, idea Diawara: De Laurentiis vuole 50 milioni, ma Ancelotti può dare una mano ai rossoneri

Il Milan continua a perdere pezzi a centrocampo. Oltre a Lucas Biglia, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Giacomo Bonaventura, il quale sarà costretto a rimanere ai box per molti mesi. A Leonardo, dunque, non resta che correre ai ripari. Il dirigente milanista ha già perfezionato l’acquisto di Lucas Paquetà, ma il brasiliano è più un trequartista che una mezzala. Inoltre, avrà bisogno di tempo per adattarsi al nostro calcio.

L’IDEA - Gattuso ha bisogno di un giocatore già pronto, giovane sì, ma con esperienza nel campionato italiano. Uno come Amadou Diawara, tanto per intenderci. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’entourage del giovane centrocampista - il quale sta trovando pochissimo spazio agli ordini di Carlo Ancelotti - si sta guardando intorno in vista del mercato di gennaio. La sorella-agente si sarebbe affidata a un consulente inglese per trovare acquirenti in Premier, ma il ragazzo potrebbe anche rimanere in Italia.

PRESTITO - Il Milan ci sta pensando. De Laurentiis, nonostante lo scarso impiego, valuta il giocatore non meno di 50 milioni, cifra decisamente fuori portata per il club rossonero, che nei prossimi mesi dovrà fare i conti con il Fair Play Finanziario. Leonardo confida nella voglia di giocare di Diawara e nella necessità del Napoli di non far svalutare l’investimento fatto. A gennaio, dunque, Ancelotti, potrebbe dare il via libera al prestito (6 o 18 mesi) con diritto di riscatto fissato a un prezzo ritenuto congruo dalle due società.