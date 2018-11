Milan in pressing su Fabregas: rossoneri pronti a pagare anche un piccolo indennizzo al Chelsea per prenderlo a gennaio

Oltre ad Ibrahimovic e ad un difensore, il Milan dovrà intervenire sul mercato a gennaio per prendere anche un rinforzo in mezzo al campo dove Gattuso dovrà fare a meno per molto tempo di due titolari come Biglia e Bonaventura. Per questo motivo, Leonardo e Maldini si stanno guardando intorno e negli ultimi giorni una pista che starebbe diventando sempre più calda sembra essere quella che porta a Cesc Fabregas, centrocampista 31enne del Chelsea.

CONTATTO - Secondo quanto riporta sportmediaset.it, nei giorni scorsi, Leonardo avrebbe avuto un contatto con Marina Granovskaia, braccio destro operativo di Abramovich, per parlare in primis proprio del giocatore spagnolo che è in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 e che in questa stagione è stato impiegato molto poco da Sarri (sei presenze tra Premier ed Europa League). Per lasciarlo partire a gennaio, il Chelsea vuole un piccolo indennizzo che il Milan pare comunque essere disposto a versare nelle casse del club inglese.

QUALITA' ED ESPERIENZA - Oltre a Fabregas, il Milan avrebbe poi chiesto informazioni ai Blues anche su altri due giocatori poco utilizzati da Sarri, vale a dire i difensori Cahill e Christensen. Ma il primo obiettivo rossonero in casa Chelsea è Fabregas che in passato è stato più volte cercato dal Milan sia quando giocava nell'Arsenal che quando militava nel Barcellona. Il suo eventuale arrivo porterebbe qualità ed esperienza al centrocampo del Diavolo.