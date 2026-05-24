Milan, la notte della Champions e quella degli addii: Furlani sarà il primo, ma non sarà l'unico

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Stasera contro il Cagliari il Milan si giocherà la qualificazione alla Champions. Ma sarà anche la notte degli addii: il primo a salutare sarà Furlani

Ieri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha giustamente definita quella di questa sera contro il Cagliari la partita più importante della stagione perchè il Milan si giocherà l'accesso alla prossima Champions League. Ma sarà anche la notte degli addii perchè per alcuni sarà l'ultima gara da membro del club rossonero. E il primo che dovrebbe salutare è Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo da dicembre 2022.

FURLANI AI SALUTI

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il dirigente è finito nelle ultime settimane nel mirino dei tifosi che lo hanno pesantemente contestato con cori e striscioni e che hanno anche aperto una petizione per chiedere le sue dimissioni. Furlani è finito sul banco degli imputati sia per i risultati delle ultime stagioni, sia per le guerre di potere interne che purtroppo hanno caratterizzato le ultime annate rossonere. Da settimane si parla dell'idea del patron Gerry Cardinale di riorganizzare il club di via Aldo Rossi e il primo salutare dovrebbe essere proprio l'ad.

ALTRI POSSIBILI ADDII

Ma il suo addio non sarà l'unico. Nei prossimi giorni, per esempio, bisognerà capire quale sarà il destino del ds Igli Tare: la sua partenza sembrava certa, ma senza Furlani, con cui era in rotta, chissà che il suo futuro non possa essere ancora colorato di rossonero. Passando alla squadra, la posizione di Max Allegri si è risaldata nelle ultime settimane, ma per la sua permanenza sarà ovviamente determinante la qualificazione in Champions. Quella di stasera contro il Cagliari potrebbe essere poi l'ultima partita nel Milan di diversi giocatori: ai saluti c'è sicuramente Fullkrug che tornerà al West Ham dopo il prestito di sei mesi al Diavolo, in dubbio Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek, Gimenez, Nkunku e soprattutto Leao che dopo sette anni sembra destinato a lasciare il club rossonero.