Milan, la strana estate di Donnarumma: sempre sul mercato, ma lui pensa all’Europa coi rossoneri

Un’altra estate "strana". Magari non così convulsa come qualche anno fa, ma comunque movimentata. Anche stavolta, Donnarumma è finito al centro di voci e indiscrezioni. Quale futuro per il giovane portiere milanista? Maldini e Boban lo hanno confermato (almeno per il momento), lui si è presentato a Milanello col piglio giusto e la solita voglia di lavorare.

VOGLIA DI RESTARE - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, a soli 20 anni, Gigio ha già vissuto mille vite in rossonero: bambino prodigio che strappa il posto da titolare all’ex portiere del Real Madrid, neomaggiorenne che manda in tilt il mondo milanista per un rinnovo che diventa un caso diplomatico, colonna del nuovo corso Elliott. Donnarumma al Milan sta bene e al Milan vorrebbe continuare a giocare. Ma le dinamiche di mercato potrebbero portarlo altrove.

VALUTAZIONE - Il "problema", però, è che il Paris Saint-Germain si è fermato alla prima, insufficiente offerta: 20 milioni cash più il cartello di Aerola. La trattativa si è raffreddata, mentre quella con il Manchester United - altra squadra interessata a Gigio - non è mai davvero partita. I rossoneri non prenderanno in considerazione proposte inferiori ai 50 milioni di euro. Donnarumma aspetta, nel frattempo pensa già alla prossima stagione e all’obiettivo Europa... cal Milan.