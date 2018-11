Milan, le tre mosse di Gattuso per cambiare il Milan: così Rino ha lavorato sulla squadra

Le ultime tre vittorie consecutive, due delle quali ottenute al fotofinish, hanno proiettato il Milan al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League. Il mondo rossonero è cambiato da così a così: dalla depressione post-derby all’entusiasmo attuale, scandito dai colpi nel recupero di Alessio Romagnoli. Per la serie "date a Gattuso quel che è di Gattuso", bisogna riconoscere i meriti di Rino, anche lui passato dalla polvere all’altare.

3 MOSSE - Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con tre mosse sapientemente messe a segno, il tecnico rossonero ha ribaltato il Milan. La squadra non è ancora guarita del tutto, ma è sulla buona strada. Perché ha cambiato mentalità, ascoltando i consigli del proprio allenatore. In altri frangenti, infatti, i rossoneri si sarebbero accontentati del pareggio (ricordate il derby?). Adesso no. E lo hanno dimostrato a Udine. Ora Romagnoli e compagni non mollano fino all’ultimo.

MODULO E PANCHINA - Dalla testa all’aspetto tattico, o meglio, al modulo. Da dogma assoluto di Gattuso, il 4-3-3 è diventato un sistema di gioco sostituibile. Il passaggio alle due punte ha aumentato il peso offensivo di questo Milan, che ha scoperto di avere anche il dono della duttilità. Infine, il cambio di uomini. Rino non ha mai amato il turnover, ma gli infortuni gli hanno offerto l’occasione di dare fiducia alle seconde linee. Ora gli uomini coinvolti nel progetto sono molti di più.