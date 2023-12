Milan-Monza, le formazioni ufficiali: riecco Kjaer, c'è Pobega

Vittoria agrodolce a Newcastle: tre punti in trasferta, ma avventura in Champions League, per quest'anno, terminata. Sarà Europa League. Non c'è tempo però per stare a riflettere se si tratti o meno di fallimento, visto che oggi ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Simic, Nsiala, Bartesaghi.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato, Ciurria.