Milan, niente ritorno al gol per Higuain: il Pipita è ancora tormentato da un fastidio alla schiena

Oltre che per vedere alcune seconde linee in campo, l'interesse di ieri nella partita di Europa League contro il Dudelange era quasi tutto per Gonzalo Higuain, il quale tornava in campo dopo aver saltato la sfida di domenica scorsa contro la Lazio per squalifica. Alla vigilia, il Pipita era apparso molto carico a Milanello e voglioso di tornare a segnare dopo un mese di digiuno, ma purtroppo le cose non sono andate come tutti speravano.

ANCORA A SECCO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nonostante i cinque gol rossoneri, nel tabellino dei marcatori non c'è traccia di Higuain che è rimasto a secco anche ieri. L'argentino ha fornito l'assist per l'1-0 di Cutrone, ma è chiaro che da uno come lui è lecito aspettarsi molto di più, soprattutto contro un avversario come il Dudelange. La sensazione però è che il Pipita non fosse al top della forma e a confermarlo è stato Rino Gattuso nel post-partita: "Gli ho parlato poco nelle ultime ore, ma anche se non ho detto niente sapevo avesse un leggero fastidio alla schiena. L’ho visto sul lettino del medico eppure non ha chiesto il cambio e ha stretto i denti, ma faceva fatica anche a scattare".

MAL DI SCHIENA - Domenica contro il Parma, Higuain sarà ancora squalificato e dunque da qui al 9 dicembre contro il Torino dovrà cercare di superare questo problema fisico che lo aveva tormentato anche nella trasferta di Udine. In casa rossonera, si augurano di rivedere presto il vero Pipita e sperano che il numero 9 milanista superi il suo mal di gol già contro i granata.