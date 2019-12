Milan, non solo acquisti. Il punto sulle cessioni: Rebic primo nome nella lista dei partenti

Acquisti ma anche cessioni. Perché fare cassa è essenziale, soprattutto di questi tempi. I vertici del Milan, in vista del mercato di gennaio - non a caso chiamato "di riparazione" - sta lavorando anche sul fronte uscite, tra giocatori che potrebbero andar via "gratis" e altri che potrebbero rimpolpare il budget messo a disposizione dalla proprietà.

REBIC E BORINI - Come riporta Tuttosport, il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Ante Rebic. L’attaccante ha deluso (e non poco) e adesso potrebbe tornare a Francoforte. Il croato non ha alternative: avendo già indossato due maglie in questa stagione, infatti, non può fare altro che riaccasarsi all’Eintracht (o restare al Milan, ovviamente). In uscita c’è anche Fabio Borini, il quale tornerebbe volentieri in Premier League. Il Crystal Palace è interessato, ma occhio anche al Genoa.

ALTRE CESSIONI - Tra i cedibili ci sono anche Kessié, Paquetà e Ricardo Rodriguez. L’ivoriano potrebbe proseguire la sua carriera in Inghilterra (il West Ham avrebbe effettuato un nuovo sondaggio), mentre il brasiliano è finito nel mirino del Paris Saint-Germain (il Milan vuole 35 milioni, troppi secondo Leonardo). Rodriguez, infine, potrebbe finire al Napoli o al Fenerbahce.