Milan, nuovo modulo stessi intoccabili: da Romagnoli al Pipita, Gattuso si affida ai suoi cinque fedelissimi

È arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità. Da Gattuso alla squadra, il tempo degli alibi è ormai passato. Rino, contro la Samp, ha disperatamente bisogno di un successo per tornare a respirare dopo giorni d’apnea, mentre il Milan dovrà scrollarsi di dosso le scorie di una settimana da dimenticare e rimettersi in cammino. Per provare a lasciarsi alle spalle gli ultimi scivoloni, il tecnico rossonero - scrive La Gazzetta dello Sport - si affiderà ai suoi fedelissimi: Bonaventura, Suso, Higuain, Romagnoli e Biglia.

LEADER - Gattuso ha sempre puntato su un impianto definito, impreziosito dall’arrivo del Pipita. Da agosto ad oggi, Romagnoli (900 minuti) è quello che ha giocato di più. Il difensore - osserva la rosea - è un punto di riferimento non soltanto per la fascia di capitano che indossa: Alessio, infatti, è sempre in prima linea quando c’è da metterci la faccia. Qualche metro più avanti ecco Biglia (858 minuti), pedina irrinunciabile per questo Milan: l’argentino è legatissimo all’allenatore e gli deve la sua rinascita dopo i primi mesi di affanno. Lucas è un equilibratore fondamentale in entrambe le fasi oltreché un uomo di grande esperienza.

SACRIFICIO - Di esperienza ne ha da vendere anche Higuain, che dovrà protestare meno e ritrovare il feeling col gol: alla Samp ne ha fatti 6 in 8 incroci. E poi ci sono Bonaventura e Suso, che per Gattuso ci sono sempre stati. C’erano, ad esempio, nell’esordio surreale di Rino a Benevento. Anche stasera, come in quel pomeriggio di dicembre, ai due toccherà sacrificare le buone abitudini per la causa: li aspettano 90 minuti da esterni nel 4-4-2, con più sostanza e sacrificio del solito.