Milan, occhio al trappolone: Dudelange da non sottovalutare, l’Europa League passa da qui

Vietato sottovalutare l’avversario. Discorso che vale sempre a comunque, a prescindere dalla competizione. Come evidenzia il Corriere della Sera, la gara contro il Dudelange non è per niente banale. L’Europa League del Milan passa da qui, dalla sfida di San Siro con i lussemburghesi e da tre punti ottenere a ogni costo per evitare di trasformare l’ultimo match del Girone contro l’Olympiacos in un feroce spareggio.

APPROCCIO - Insomma, una partita da non sbagliare per Higuain e compagni. Ma occhio al Dudelange, che già all’andata mostrò un’impeccabile organizzazione. La squadra di Dino Toppmöller costrinse il Milan a uno striminzito 1-0, gol sentenza proprio del Pipita. Il classico trappolone, dunque, perché il rischio di un approccio leggero contro un avversario modesto - osserva il CorSera - esiste, inutile negarlo.

TURNOVER - Ecco perché Gattuso sta pensando di non esagerare con il turnover. Le uniche riserve vere dovrebbero essere Halilovic (al posto di Suso sul binario di destra) più Simic in difesa e Bertolacci a centrocampo. Là davanti, invece, spazio ai titolarissimi, con Cutrone al fianco di Higuain. L’obiettivo è uno solo: vincere “o siamo in mezzo alla strada” (Gattuso dixit).