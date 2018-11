Milan, oltre a Ibra spunta anche l'idea Pato: è in ottimi rapporti con Leonardo e piace a Gattuso, ma costa 25 milioni

Con il passaggio al 4-4-2 è evidente che il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio perchè non può andare avanti tutta la stagione con solo due attaccanti. Per questo motivo, Leonardo e Maldini sono al lavoro per cercare una punta da affiancare a Cutrone e Higuain: secondo La Gazzetta dello Sport, oltre a Zlatan Ibrahimovic, negli ultimi giorni sarebbe spuntato anche il nome di un altro ex rossonero, vale a dire Alexandre Pato.

PISTA PERCORRIBILE - Come spiega questa mattina la Rosea, la strada che porta al brasiliano è certamente percorribile per diversi motivi: innanzitutto, il Papero ha un ottimo rapporto con Leonardo e troverebbe anche il gradimento di Gattuso. Inoltre, Pato tornerebbe volentieri al Milan dove in passato si è trovato molto bene. Per ora non c'è una vera e propria trattativa, ma il club di via Aldo Rossi sta monitorando con grande interesse i movimenti del Tianjin, squadra cinese nella quale milita l'attaccante brasiliano.

DUBBI ECONOMICI - I dubbi del Milan sul Papero sono soprattutto di natura economica: il giocatore verdeoro, che recentemente ha cambiato procuratore (non è più assistito da Gilmar Veloz), ha un contratto con il club cinese fino a dicembre 2019, guadagna 9 milioni di euro a stagione e in più ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Quest'ultimo vincolo sembra essere lo scoglio più grande da superare, anche perchè in caso di ritorno in Italia il suo stipendio pare essere destinato a scendere parecchio.