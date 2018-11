Milan, Paredes primo nome per il centrocampo: accordo di massima con l'argentino, ma lo Zenit vuole 25-30 mln

Prima di tentare l'assalto decisivo è chiaro che bisognerà aspettare la sentenza dell'UEFA che dovrebbe arrivare ad inizio dicembre e che potrebbe condizionare il mercato di gennaio del Milan, ma intanto i rossoneri sembrano aver individuato il grande obiettivo per il centrocampo: si tratta di Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo che in passato ha vestito in Italia anche le maglie di Empoli e Roma.

PRIMO NOME - Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, il nome dell'argentino classe 1994, che viene considerato per questioni tecniche e anagrafiche il giocatore perfetto per sostituire nell'immediato e in futuro Lucas Biglia, è in cima alla lista del club di via Aldo Rossi: il Milan sembra avere già un accordo di massima con il giocatore, ma intanto lo Zenit continua a chiedere 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire. Leonardo è al lavoro per provare a convincere i russi a rivedere le proprie pretese, accettando magari un prestito con diritto di riscatto.

ALTERNATIVE - Trattare con il club di San Pietroburgo non è però mai facile e per questo motivo il Milan starebbe valutando anche delle alternative: per esempio, in prestito dal Barcellona protrebbe arrivare Denis Suarez, che i blaugrana hanno deciso di lasciar partire a gennaio. Un'altra pista percorribile potrebbe essere quella che porta ad Arturo Vidal, anche lui del Barcellona, che nelle scorse settimane è stato offerto a diversi club, tra cui anche il Milan.