Milan, Pioli atteso da tre "derby": serve un filotto per migliorare la classifica dei rossoneri

Il calendario del Milan nelle ultime settimane non è stato affatto semplice visto che i rossoneri hanno affrontato Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Passato questo periodo, nel quale la squadra milanista ha raccolto un solo punto, ora il Diavolo deve tornare a vincere per risollevarsi in classifica dove attualmente ricopre la 13^ posizione. Nelle prossime tre settimane, il Milan è atteso da tre squadre emiliane, cioè Parma, Bologna e Sassuolo.

SFIDA AL PASSATO - Come riferisce questa mattina Tuttosport, si tratta di tre club che fanno parte del passato di Stefano Pioli, il quale ha già guidato queste formazioni nella sua carriera da allenatore. Per il tecnico parmigiano, saranno praticamente tre derby, ma in questo momento è forse meglio lasciare da parte le emozioni personali perchè per il Milan è fondamentale fare un filotto di vittorie e migliorare una classifica piuttosto deludente.

TANTI RECUPERI - A Parma, il tecnico rossonero recupererà diversi giocatori, come per Suso che è stato costretto a saltare il match contro il Napoli a causa di attacco di gastroenterite nel riscaldamento. Oltre a Bennacer e Calhanoglu, che hanno scontato la giornata di squalifica, dovrebbero tornare a disposizione di Pioli anche Castillejo e Borini, i quali stanno recuperando dai rispettivi infortuni. In questo momento, la priorità del Milan è quella di migliorare la classifica e per farlo c'è bisogno di tutti.