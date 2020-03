Milan, Pioli deluso per il ko ma non cerca alibi. E sul suo futuro...

Il passo falso ieri contro il Genoa a San Siro rischia di costare caro al Milan nella corsa all'Europa League. Il caos societario e lo stadio senza tifosi non ha certamente aiutato i rossoneri che non sono stati in grado di ripetere le prestazioni delle ultime settimane e hanno giocato la peggior partita degli ultimi due mesi.

NIENTE SCUSE - Nonostante le condizioni complesse in cui la sua squadra ha dovuto giocare, Stefano Pioli, nel post-partita, non ha voluto cercare alibi e scuse per la sconfitta: "Non abbiamo vinto per demeriti nostri - riporta questa mattina Tuttosport -. Potevamo vincere questa partita e dimostrare di poter far bene anche in situazioni particolari come questa. Non ci sono alibi, perché abbiamo giocato senza pubblico sia noi sia loro". Pioli ha poi continuato: "Abbiamo lavorato bene e dovevamo essere più attenti e determinati negli episodi che hanno deciso la partita. Abbiamo fatto 22 tiri, ma solo tre hanno centrato la porta. I demeriti sono nostri, dovevamo volere di più certe situazioni. Ci siamo trovati sotto di due gol perché abbiamo sbagliato. Non abbiamo davvero giustificazioni e dobbiamo fare sicuramente meglio".

FUTURO INCERTO - La delusione del tecnico milanista è tanta perchè questo ko complica notevolmente la corsa all'Europa League del suo Milan. Non poteva poi mancare un suo commentato anche sulle parole di Boban su Rangnick e sul suo futuro: "Ho letto le parole di Zvone, noi dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro. Non sono preoccupato del mio futuro, perché il precariato fa parte del ruolo dell’allenatore. Lavoro in un club prestigioso. Dobbiamo finire bene la stagione e poi ci saranno le persone preposte a decidere. Io devo pensare a come far finire al Milan la stagione nel modo migliore. Poi quel che accadrà, accadrà".