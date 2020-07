Milan, pronta un'importante offerta al Saint-Étienne per Fofana: le ultime dalla Francia

Come anticipato da Milannews.it qualche giorno fa (clicca qui per leggere la notizia), il Milan è tornato in pressing su Wesley Fofana, difensore centrale classe 2000 del Saint-Étienne. E ora anche dalla Francia arrivano delle conferme: secondo le10sport.com, infatti, il club rossonero, che segue il giocatore da diverso tempo, è tornato alla carica ed è pronto a presentare la sua offerta.

OFFERTA SIGNIFICATIVA - Per ora, da via Aldo Rossi non è partita nessuna proposta ufficiale, ma i dirigenti milanisti hanno comunque fatto sapere al Saint-Étienne la cifra che intendono mettere sul piatto per Fofana. L'importo dell'offerta del Milan non è filtrato, ma viene considerato significativo all'interno della società francese e sufficiente per iniziare la trattativa. Claude Puel, tecnico della formazione transalpina, si sta però opponendo alla cessione del giovane centrale difensivo. Da capire cosa vorrà fare il Saint-Étienne: accontentare il suo allenatore oppure dare il via libera alla partenza di Fofana che porterebbe risorse importanti nelle casse del club.