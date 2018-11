Milan, quanti guai dall'infermeria: la situazione nel dettaglio, caso per caso

Nel postpartita di Milan-Genoa, nonostante il successo ottenuto all'ultimo respiro, Rino Gattuso è apparso piuttosto preoccupato dalle condizioni di alcuni suoi giocatori. L'infermeria rossonera infatti è stracolma, tra problemi più lievi ed altri più seri, come quelli di Caldara e Biglia. Analizziamo le varie situazioni nel dettaglio.

CALDARA: gli esami strumentali hanno mostrato una "una lesione parziale del tendine achilleo ed una lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro". Si parla di circa tre mesi di stop per l'ex Atalanta, il cui problema fisico è tutt'altro che lieve. Il rientro avverrà sicuramente nel 2019.

BIGLIA: altro giocatore a preoccupare è l'argentino, il quale ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro, localizzato su una vecchia cicatrice. Gattuso ha sottolineato che "sarà lunga", mostrandosi piuttosto preoccupato. L'argentino ha lasciato San Siro in stampelle, il che non fa crescere particolarmente l'ottimismo.

BONAVENTURA: Jack, a causa di una lieve infiammazione al ginocchio sinistro, è stato costretto a saltare entrambe le gare contro Sampdoria e Genoa. Le sue condizioni sono da valutare in questi giorni per capire se sarà recuperabile per la sfida di domenica contro l'Udinese.

CALABRIA: il giovane terzino ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra nel match contro la Sampdoria. Il fatto che sia stato convocato contro il Genoa fa capire che il guaio non sia grave, ma è giusto andarci con i piedi di piombo. I prossimi allenamenti saranno decisi per valutarne l'impiego, o meno, nel match in Friuli.

KESSIE: l'ivoriano è stato in dubbio fino a poche ore dalla partita col Genoa, salvo poi scendere in campo stringendo i denti. L'ivoriano è alle prese con un piccolo fastidio muscolare che si protrae da un paio di settimane, nonostante non gli abbia impedito di scendere in campo ad eccezione della gara col Betis.

CALHANOGLU: il turco sta ancora subendo gli effetti del pestone di Icardi nel derby. L'ex Bayer Leverkusen ha saltato la gara col Betis, subentrando con la Samp e giocando poi dall'inizio col Genoa. Problema in via di risoluzione ma non ancora del tutto smaltito, considerando che Gattuso ha ammesso che sta giocando con gli infiammatori (così come Kessie).