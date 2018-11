Milan, quanti nomi per il centrocampo: dal preferito Paredes alle alternative Sensi e Diawara. E Vidal si è proposto...

In attesa di conoscere la sentenza dell'UEFA dopo l'udienza di ieri davanti alla Camera giudicante di Nyon, che potrebbe condizionare il mercato di gennaio del Milan, in via Aldo Rossi, Leonardo e Maldini sono al lavoro per iniziare a pianificare la campagna di rafforzamento invernale. I rossoneri dovranno intervenire, per motivi diversi, in tutti i reparti, compreso il centrocampo dove Rino Gattuso dovrà fare a meno per mesi di due titolari come Biglia e Bonaventura.

IL PREFERITO - Secondo Tuttosport, il preferito resta sempre Leandro Paredes, che viene visto da tutti come l'erede dell'ex Lazio, ma non sarà facile convincere lo Zenit San Pietroburgo che chiede 30 milioni e che al momento non sembra nemmeno intenzionato a cederlo. Per questo motivo, il club milanista sta valutando anche altre alternative e i nomi che si fanno sono soprattutto quelli di Sensi del Sassuolo, Denis Suarez del Barcellona, Vilhena del Feyenoord e Diawara del Napoli, ma la società partenopea dovrà prima aprire al prestito.

VALUTAZIONI - Attenzione poi anche ad un'altra pista che potrebbe diventare molto calda nelle prossime settimane: stiamo parlando di quella che porta ad Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che non sembra essere molto soddisfatto della sua esperienza nella Liga spagnola. Il cileno si è proposto al Milan e in via Aldo Rossi stanno valutando pro e contro di questa operazione.