Milan, riecco Caldara: risorsa per la squadra, subito un "nuovo acquisto" per Pioli

Un gradito recupero. O meglio, un rinforzo in più a disposizione di Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Mattia Caldara è tornato a essere un giocatore del Milan. Ieri, dopo una catena di infortuni e un lunghissimo periodo di stop forzato, il giovane difensore si è allenato con la squadra. E il ritorno in gruppo, anche se per un semplice allenamento, merita di essere celebrato.

RISORSA - Il Milan ritrova un giocatore che era già stato capace di conquistare la Nazionale. Una risorsa significativa per la squadra. La sua avventura in campionato con i rossoneri deve ancora iniziare. L’ex atalantino, infatti, ha giocato da titolare - nel settembre 2018 - in Europa League il Dudelange e in Coppa Italia nel ritorno della semifinale contro la Lazio (aprile 2019). In mezzo una storia di soli infortuni.

RITMO PARTITA - Il ritorno in squadra si è finalmente concretizzato. Ed è coinciso con il primo giorno di lavoro a Milanello nel nuovo tecnico Stefano Pioli. L’obiettivo è sempre lo stesso: ritrovare il giocatore che si era imposto nell’Atalanta di Gasperini (54 presenze in campionato, 10 gol e la conseguente chiamata in nazionale). A Caldara servono tempo e ritmo partita: avrà modo di (ri)mettersi in mostra.