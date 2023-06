Milan, rinforzare il centrocampo è una priorità: servono almeno due innesti di livello

MilanNews.it

Il Milan ha bisogno di rinforzarsi anche a centrocampo. La priorità rimane chiaramente la prima punta, dato che Giroud non è eterno e ha bisogno di riposo per tenersi sempre nella migliore condizione possibile. La seconda necessità riguarda anche la corsia destra, una mossa decisiva per diminuire il disequilibrio con la fascia sinistra. Dove Leao e Theo hanno davvero pochi rivali in Italia e non solo.

L'ASSENZA DI BENNACER - Il Diavolo però ha bisogno anche di nuovi interpreti in mezzo al campo. La base del reparto è ovviamente Sandro Tonali, che ha registrato una crescita ulteriore nella stagione che si è appena conclusa. Il centrocampista rossonero si è preso il Milan sulle proprie spalle, dando sempre il massimo in ogni gara e dimostrando un attaccamento alla squadra e alla maglia non da tutti. Il Diavolo ad inizio maggio ha perso anche Ismael Bennacer, altro faro del centrocampo che nei prossimi mesi rimarrà ai box a causa del brutto infortunio al ginocchio.

CHI RIMANE - L'assenza dell'algerino sarà molto pesante, dato il suo alto rendimento. Il Milan però potrà contare anche su Rade Krunic e Tommaso Pobega. Il primo si è ritagliato sempre di più uno spazio importante nelle gerarchie di Pioli, divenendo uno dei tasselli chiave della squadra nonostante le tante critiche. Il secondo, invece, fra alti e bassi ha vissuto una stagione tutto sommato accettabile. L'ambizione del classe '99 però sarà sicuramente quella di trovare sempre più campo e continuità. I tre interpreti però non bastano, dato che il Milan affronterà come di consueto tre competizioni.

LE SOLUZIONI - Aster Vranckx non sarà riscattato e neanche Bakayoko rimarrà a Milano. Da capire anche il futuro di Yacine Adli, che alla sua prima annata milanista ha trovato poco spazio. La sensazione, di conseguenza, è che il Milan avrà bisogno di almeno due rinforzi nel reparto mediano. Il primo rinforzo potrebbe essere proprio Daichi Kamada. Il giapponese in caso di necessità arretrerebbe rispetto alla posizione originaria di trequartista. Una zona di campo in cui il Milan sta valutando anche nuovi interpreti, visto l'addio di Brahim Diaz e l'ultima annata deludente di Charles De Ketealere. Loftus-Cheek al momento non è più un obiettivo di mercato mentre, nelle ultime ore, Gianluca Di Marzio ha fatto il nome di Tijjani Reijnders dell'AZ Alkmaar.