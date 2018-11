Milan, ritorno al...passato: Elliott al lavoro per riportare il club ai vecchi fasti in campo e fuori

Fin dal primo giorno in cui è diventato il nuovo proprietario del Milan, il fondo americano Elliott ha dichiarato in modo molto chiaro qual è il suo primo obiettivo, vale a dire riportare il club di via Aldo Rossi in alto in Italia, in Europa e nel Mondo. Si tratta di un obiettivo molto ambizioso e per questo per raggiungerlo la famiglia Singer ha scelto di inserire nell'organigramma milanista figure importanti come Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Leonardo.

PARLA LEO - Ovviamente servirà del tempo, ma il lavoro dei nuovi dirigenti rossoneri è già iniziato, come ha spiegato anche Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, ieri sera dopo il pareggio contro la Lazio, parlando dei contatti con Ibrahimovic: "Abbiamo un dialogo con tante persone. Come società vogliamo rientrare nel mondo del calcio, sono tante componenti che stanno tornando e altri che arrivano dal nuovo. Noi vogliamo ristabilire la posizione del Milan come mercato, politico, amministrativo ma anche sportivo. Abbiamo un contatto quotidiano con il mondo del calcio, e questo sarà un circuito fondamentale per la crescita del Milan. Dobbiamo rientrare nel mondo del calcio e far riconoscere il Milan in un certo modo. Dobbiamo dare identità alla nuova proprietà per farci conoscere e far capire quello che vogliamo fare”.

OTTIMISMO - Leonardo e Maldini hanno fatto parte del grande Milan di qualche anno fa e dunque sanno benissimo cosa serve, dal punto di vista sportivo, per riportare il club di via Aldo Rossi ad alti livelli, così come Elliott fa grande affidamento all'esperienza e alle competenze commerciali e amministrative di Gazidis, il quale ha fatto grandi cose negli ultimi anni all'Arsenal. Il fondo americano e la famiglia Singer, da parte loro, daranno stabilità, solidità e peso politico al Milan, che non può non guardare al futuro con grande ottimismo.