Milan, Suso non riposa mai: titolare anche contro il Betis, Gattuso non può fare a meno di lui

Nonostante le tante assenze per infortunio, Rino Gattuso spera di poter far riposare qualche titolare giovedì sera contro il Betis in vista del match di domenica contro la Juventus. Chi però dovrà fare sicuramente gli straordinari è Suso, che giocherà dal primo minuto anche a Siviglia: dopo Romagnoli, altro giocatore a cui il tecnico milanista non rinuncia mai, lo spagnolo è il giocatore rossonero più utilizzato in questa prima parte di stagione.

DECISIVO - Niente riposo dunque per l'ex Liverpool che dovrà continuare a trascinare il Milan come sta facendo nelle ultime settimane: è innegabile infatti che Jesus sia il calciatore del Diavolo più in forma e più decisivo. Per comprendere al meglio l'importanza di Suso, basta vedere i suoi numeri nelle ultime sei gare di campionato, cioè da Sassuolo-Milan in poi: il numero 8 milanista ha infatti segnato quattro reti e regalato ben cinque assist decisivi.

GARA DA VINCERE - Giovedì sera sul campo del Betis non sarà affatto facile, ma per il Diavolo è una partita da vincere così da ipotecare il passaggio al prossimo turno di Europa League, mentre in caso di risultato negativo il percorso dei rossonero potrebbe complicarsi notevolmente, soprattutto se l'Olympiacos dovesse battere il Dudelange. Per questo motivo, Gattuso non può e non vuole rinunciare al suo giocatore più in forma e quindi Suso sarà titolare anche a Siviglia.