Milan tra Uefa e mercato: Leo cerca rinforzi, ma il pericolo arriva da Nyon. La Champions è necessaria

Dopo dodici giornate, il Milan è in linea con gli obiettivo prefissati a inizio stagione. La sconfitta con la Juve ha fatto scivolare i rossoneri al quinto posto, ma la zona Champions è distante appena un punto. Insomma, la corsa è apertissima, ma guai a fallire il ritorno nella coppa principale. Sarebbe un guaio serissimo, scrive stamane il Corriere della Sera.

MERCATO - Il Milan ha bisogno dei milioni della Champions, la ricostruzione societaria di Elliott passa inevitabilmente da lì. Perdere con la Juve ci sta e il distacco dalla quarta posizione, come detto, è minimo. La gara di domenica, però, ha confermato che ai rossoneri manca qualcosa. Le assenze hanno pesato parecchio, ma i limiti della rosa milanista, penalizzata da un mercato estivo diviso fra due gestioni sportive diverse, sono fin troppo evidenti. Ecco perché Leonardo sta pensando di regalare a Gattuso tre rinforzi, uno per reparto: un difensore, un centrocampista e un forte attaccante.

L’OSTACOLO - Ma c’è un problema. O meglio, un’incognita di nome UEFA. Il primo impegno del Milan è a Nyon, il 20 novembre, di fronte alla Camera Giudicante. Impossibile fare previsioni, ma occhio ai possibili scenari: la UEFA potrebbe concedere il voluntary agreement (in quel caso il mercato sarebbe salvo), oppure multare il club per il triennio 2014-17 e imporre limitazioni nella composizione della lista europea (già a gennaio?) per poi concedere il voluntary nei prossimi anni. Infine, lo scenario peggiore: niente voluntary per il passato e nemmeno per il futuro.