Milan, turnover in Coppa Italia: Modric e Pulisic riposano, in porta torna Maignan. Prima da titolare per diversi nuovi acquisti

Nemmeno il tempo di godersi la bella vittoria in casa dell'Udinese che il Milan deve tornare subito in campo, stavolta in Coppa Italia: domani alle 21 a San Siro i rossoneri saranno infatti impegnati nei sedicesimi della competizione contro il Lecce. "La Coppa Italia è uno dei tre obiettivi stagionali" aveva dichiarato Massimiliano Allegri lo scorso 16 agosto alla vigilia del match contro il Bari. Dunque in campo andrà la formazione migliore possibile, ma è chiaro che ci sarà un po' di turnover per far riposare chi ha giocato di più finora e dare una chance importante per chi ha visto meno il campo in questo inizio di stagione.

PRIMA DA TITOLARE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che domani potrebbe essere la prima da titolare per diversi nuovi acquisti: tra questi c'è per esempio Christopher Nkunku che dovrebbe giocare dal primo minuto in attacco al fianco di Santiago Gimenez. Entrambi sono alla ricerca del primo gol stagionale. Turno di riposo quindi per Christian Pulisic, reduce dalla doppietta di Udine. Certa la panchina anche di Luka Modric, mentre in porta si rivedrà Mike Maignan. Ancora out invece Rafael Leao che punta a tornare domenica prossima contro il Napoli in campionato.

RICCI REGISTA - In difesa troverà invece sicuramente spazio Koni De Winter che dovrebbe far rifiatare Strahinja Pavlovic. Novità anche sulle corsie laterali dove giocherà almeno uno tra Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. Con Modric che partirà dalla panchina, il regista del Milan in mezzo al campo sarà Samuele Ricci. Accanto a lui ci sarà Ruben Loftus-Cheek che prenderà il posto di uno tra Fofana o Rabiot (più probabile). Come è già successo contro il Bari e sabato in casa dell'Udinese, in panchina non ci sarà lo squalificato Allegri che sarà sostituito dal suo vice Marco Landucci.

