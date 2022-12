Milan, tutte le opzioni per l'attacco: certezze, infortuni, riscatti e scommesse

MilanNews.it

Tra gli allarmi scattati in casa Milan c’è anche quello relativo al reparto avanzato. A dodici giorni dalla prima gara del 2023, in programma il 4 gennaio in casa della Salernitana, Stefano Pioli ha le carte contate per il proprio attacco.

ORIGI ANCORA AI BOX

Il primo problema riguarda Divock Origi, che ha rimediato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Con l’auspicio di ricevere buone notizie dagli esami previsti tra poco meno di una settimana, l’attaccante belga molto probabilmente non ci sarà nella trasferta in Campania. A Salerno non ci sarà chiaramente neanche Zlatan Ibrahimovic, il cui rientro è stimato per la fine di gennaio. Più possibilità invece per Olivier Giroud che, facendo uno sforzo non di poco conto dopo le fatiche Mondiali, potrebbe guidare l’attacco rossonero all’Arechi. La sensazione, però, sembra quella che Stefano Pioli non voglia forzare il proprio ariete francese al fine di centellinare le sue energie anche per i successivi impegni.

RECUPERARE CDK

Nel solo gennaio gli impegni dei rossoneri, fra campionato e Supercoppa italiana, saranno ben sette. Di mezzo ci andranno tanti scontri pesanti, come ad esempio quelli contro Lazio e Roma passando chiaramente per il derby in cui il Milan si giocherà un trofeo da mettere in bacheca. Per questo motivo il tecnico milanista avrà bisogno di un reparto fresco e pronto ad incidere in ogni momento. Si devono battere tutte le strade finora inesplorate, compresa quella di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga ha vissuto mesi complicati a Milano, anche se adesso sembra arrivato il momento di lanciare delle risposte. Di gol non ne sono arrivati ma il classe 2001 è pronto ad invertire la tendenza, giocandosi già le proprie chance nell’ultima amichevole prevista il 30 dicembre contro il PSV. Se la prova con gli olandesi dovesse dare le risposte sperate, Pioli potrebbe pensare di schierarlo titolare anche contro la Salernitana.

LE ALTRE OPZIONI

Il recupero dell’ex Club Brugge è una delle priorità in casa rossonera, dove scalpita anche il giovanissimo Marko Lazetic. Il ragazzo serbo ha fatto intravedere le proprie qualità ma sembra ancora troppo presto per vederlo in pianta stabile nei titolari. Piuttosto che bruciare le tappe, a scanso di prestazioni clamorose, meglio un inserimento costante e graduale per il classe 2004. Senza dimenticare che, come opzione offensiva, rimane anche Ante Rebic, il cui futuro è appeso alle prestazioni che verranno. Di conseguenza, il potenziamento del reparto avanzato nella prossima sessione di mercato sembra irrealistico. Questi mesi saranno la prova generale da cui nessuno sarà esente. Dopodiché sarà tempo di valutazioni e, se serviranno, di grandi colpo di mercato.