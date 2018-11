Milan, tutto su Cutrone: 5 gol con Higuain al fianco, ora Patrick deve segnare anche da... single

Può una caviglia in disordine bloccare Cutrone? Certo che no. E così, dopo le fatiche in rossonero, il giovane bomber ha risposto alla chiamata dell’Under 21. E "chissene" del dolore: l’importante e giocare... pardon, segnare. Al rientro dalla Nazionale, il Milan si aspetta tanto da Patrick. Perché all’Olimpico (non c’è ricorso che tenga), Higuain sarà costretto a dare forfait.

IN COPPIA - Gattuso, dunque, non può che puntare su Cutrone, unica punta di ruolo schierabile contro la Lazio alla ripresa del campionato. Ma c’è un problema: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il giovane bomber milanista, in questa stagione ha segnato solo con il Pipita al suo fianco. Situazione che, come detto, non potrà certo verificarsi a Roma, vista la squalifica dell’argentino. Le prossime due gare, dunque, fondamentali per rimettere il naso in zona Champions, saranno un banco di prova utile anche per misurare la crescita di Patrick.

TATTICA - Ma come mai l’ex Primavera non è ancora riuscito a trovare la via del gol senza Higuain? La questione è prettamente tattica. Giocando in tandem, infatti, i due rossoneri hanno beneficiato l’uno dell’altro anche per la minore pressione dei marcatori avversarsi, che fanno più fatica ad arginarli. Da soli, invece, diventano un punto di riferimento più comodo per i difensori.