Milan, un mercato da Champions: a gennaio un rinforzo per reparto, Elliott non si fermerà a Paquetà

Dopo aver agguantato il quarto posto (anche se in coabitazione con la Lazio), il Milan spera di non scendere più dal treno Champions. Tornare nella massima competizione europea è il principale obiettivo di Elliott, che a gennaio, come riporta Tuttosport, farà di tutto per rinforzare la squadra in ogni reparto.

ATTACCO E DIFESA - Il primo colpo è già stato messo a segno: si tratta di Lucas Paquetà, strappato al Flamengo per 35 milioni. Ma la famiglia Singer non ha intenzione di fermarsi al brasiliano. Leonardo e Maldini - ovviamente insieme a Gattuso - hanno individuato le carenze della rosa. Il Milan, ad esempio, ha bisogno di una punta di spessore: il sogno si chiama Zlatan Ibrahimovic, che i rossoneri potrebbero prendere in prestito fino a maggio. Per quanto riguarda la difesa, invece, il profilo in cima alla lista è quello di Rodrigo Caio, il quale è in possesso del passaporto comunitario.

I NOMI PER LA MEDIANA - Più opzioni a centrocampo, dove il Milan ragiona da tempo su giocatori in scadenza di contratto come Ramsey, Rabiot e Fabregas. Attenzione anche a Paredes, il giocatore perfetto per dare il cambio a Biglia o giocarci al fianco (lo Zenit, però, chiede almeno 35 milioni). Piace anche il messicano Herrara, ma le sue richieste d’ingaggio sono molto alte.