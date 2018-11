Milan, Zapata unico centrale a disposizione: in scadenza a giugno, il colombiano punta al rinnovo

In questo momento, l'unico difensore centrale a disposizione di Rino Gattuso è Cristian Zapata che domenica sera contro la Lazio sarà ovviamente in campo dal primo minuto a guidare la retroguardia milanista. Gli infortuni hanno purtroppo fermato Romagnoli, Caldara e Musacchio e quindi, all'Olimpico contro i biancocelesti, il colombiano giocherà la sua quarta partita consecutiva da titolare.

IN SCADENZA - Come riporta questa mattina Tuttosport, per l'ex Udinese e Villarreal si tratta di una grande chance anche in chiave rinnovo: il suo contratto con il Milan scade infatti il prossimo giugno e se dovesse fornire prestazioni importanti nei prossimi mesi potrebbe guadagnarsi il prolungamento. Nonostante non sia mai riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, in questi anni rossoneri ha comunque dimostrato di essere un difensore abbastanza affidabile e soprattutto di essere molto duttile.

DUTTILITA' - Zapata è in grado di giocare sia in una difesa a quattro, sia in una difesa a tre, come per esempio quella in cui verrà impiegato domenica sera all'Olimpico contro la Lazio: con lui ci sarà sicuramente Rodriguez e molto probabilmente uno tra Abate e Calabria. Senza Romagnoli, Caldara e Musacchio, Gattuso affiderà dunque a lui le chiavi della retroguardia rossonera.