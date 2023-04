MN - Allenamento in gruppo per Giroud: il francese è pronto per la Roma

Fonte: Antonio Vitiello, Pietro Mazzara

Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Olivier Giroud. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it l'attaccante francese, dopo le sedute personalizzate degli ultimi giorni, quest'oggi ha svolto l'allenamento in gruppo insieme ai propri compagni a Milanello. Di conseguenza, smaltita la contusione al polpaccio, Olivier sarà pronto per la trasferta in programma sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro la Roma. Un rientro molto importante per il Milan, che avrà il dovere di fare scorta di punti in un autentico scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara