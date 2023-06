MN - Finito l'incontro tra il Newcastle e gli agenti di Tonali: operazione in chiusura

Fonte: Antonello Gioia

E’ finito l’incontro a Palazzo Parigi tra il Newcastle - rappresentato da Steve Nickson, capo scout e che potete vedere nella foto - e i rappresentanti di Sandro Tonali, ovvero Giuseppe Riso e Marianna Meccacci. Le parti hanno discusso degli ultimi dettagli relativi al contratto del giocatore con i Megpies, che sarà di 8 milioni all’anno per sei stagioni più due di bonus mentre al Milan andranno almeno 80 milioni per il cartellino del centrocampista. Tutto pronto, operazione in chiusura.

Giuseppe Riso, nelle prossime ore, partirà alla volta della Romania dove arriverà anche lo staff medico del Newcastle per far sostenere le visite mediche a Tonali presso il ritiro della nazionale Under 21. Anche Nickson andrà in Romania, segno evidente di come ormai la trattativa sia prossima alla conclusione.