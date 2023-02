MN - Futuro Brahim, ci sarà una trattativa nuova tra Milan e Real Madrid: la posizione dei due club

MilanNews.it

Il gol decisivo in Champions League contro il Tottenham ha riportato alla luce una vecchia questione di calciomercato che riguarda il futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo in questi tre anni in Italia è diventato un giocatore importante per i rossoneri, si è integrato benissimo nello spogliatoio e la dirigenza vorrebbe tenerlo. Entro giugno bisognerà decidere il suo futuro e nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra Milan e Real Madrid per parlarne. Maldini e Massara cominceranno una nuova trattativa con i blancos, si partirà da zero e proveranno a strappare il miglior prezzo possibile per Brahim.

Una trattativa ex novo, dove però bisognerà tener conto della volontà del Real Madrid. Perché in Spagna vorrebbero puntare su Diaz (si comincia a vociferare anche di un rinnovo fino al 2027) e ci sono delle valutazioni in corso sulle strategie per la prossima annata. Molto dipenderà dai giocatori che lasceranno il Real in estate, in modo da creare spazio per il reintegro di Brahim. L’ultima parola spetta alla società madrilena (e naturalmente al giocatore) ma la volontà del Milan è chiara: provare ad acquistare lo spagnolo a titolo definitivo con il miglior prezzo possibile. Il rapporto tra i due club è ottimo: appuntamento tra qualche giorno dove si comincerà a parlare del futuro di Diaz.

di Antonio Vitiello