MN - Futuro Cutrone, il punto sul mercato dell'attaccante

Che il Milan non consideri Patrick Cutrone incedibile è fatto assodato, tanto è vero che il giocatore è stato inserito, a più riprese, in diversi discorsi con altre società. Un modus operandi che potrebbe anche portare ad una svalutazione del valore di mercato del ragazzo, visto che proponendolo in diverse situazioni, è stato fatto passare il messaggio che si voglia provare a venderlo. La richiesta per il suo cartellino, formulata da Maldini e Boban, è di 25 milioni, ma in Italia non ci sono società – ad oggi – che hanno una capacità di spesa tale. Anche perché i rossoneri li vorrebbero cash. Da segnalare come il Torino, spesso accostato al bomber rossonero, non abbia fatto una telefonata né in via Aldo Rossi né al procuratore mentre la Fiorentina, che sembrava poter essere interessata, ha praticamente scelto di confermare Giovanni Simeone. Dunque, ad oggi, la situazione è chiara: Cutrone non ha offerte concrete da club italiani.