MN - I convocati rossoneri: tornano Krunic e Kalulu. Aggregati due Primavera

In vista della partita di questa sera tra Milan e Juventus, la squadra rossonera si è ritrovata in questi minuti all'Hotel Melià, nei pressi di San Siro, per il ritiro che traghetterà la squadra verso il calcio di inizio. Di seguito i convocati rossoneri con il ritorno in gruppo sia di Pierre Kalulu che di Rade Krunic. Al gruppo squadra, date le assenze in porta e in difesa, l'ultima in ordine di tempo quella di Davide Bartesaghi, si sono aggiunti anche due Primavera: l'estremo difensore Bartoccioni e il terzino destro Alex Jimenez. La lista completa:

Mirante

Nava

Bartoccioni

---------------

Calabria

Thiaw

Tomori

Florenzi

Kalulu

Kjaer

Pellegrino

Jimenez

---------------

Musah

Adli

Reijnders

Pobega

Krunic

-------------

Pulisic

Giroud

Leao

Okafor

Jovic

Luka Romero