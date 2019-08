MN - Il punto su Suso: cessione o rinnovo col Milan

Nella giornata odierna c’è stato un altro colloquio in sede tra la dirigenza del Milan e gli agenti di Suso, con la presenza del duo Lucci-Serginho. Le recenti parole del tecnico Marco Giampaolo hanno riportato l’attenzione sullo spagnolo, utilizzato come trequartista in questo primo mese di lavoro. Suso ha un contratto fino al 2022 e una clausola da 40 milioni valida per l’estero, e se dovesse rimanere vorrebbe prolungare con adeguamento salariale, invece in caso di cessione il Milan otterrebbe un’ottima plusvalenza. E secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe comunque la volontà del club di monetizzare se arrivassero offerte concrete sui 35 milioni, dunque per la società sarebbe sacrificabile per arrivare all’obiettivo di mercato Angel Correa. Un altro punto della questione è il rinnovo a cifre più alte, con il club che sta attuando una politica di abbassamento del tetto salariale, e pure i nuovi acquisti hanno ingaggi più bassi rispetto al passato.