MN - Milan, stiramento all'adduttore destro per Theo. Nessuna lesione per Calabria

Fonte: Pietro Mazzara

Come appreso dalla nostra redazione, gli esami a cui è stato sottoposto in mattinata Theo Hernandez hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il calciatore francese verrà ricontrollato fra una settimana. Theo già nel match di domenica sera contro il Napoli aveva accusato un fastidio, ma nonostante mister Stefano Pioli gli chiedeva se volesse essere sostituito, ha continuato a giocare. Questa forzatura può aver accentuato il problema che verrà rivalutato fra 7 giorni. Il francese salterà con ogni probabilità la trasferta di Empoli alla ripresa del campionato. L'obiettivo è riaverlo a disposizione per i successivi match contro Chelsea e Juventus.

Per quanto riguarda invece lo stesso Calabria, i controlli non hanno rilevato alcuna lesione muscolare. Il terzino e capitano del Milan contro il Napoli era uscito, a detta di Pioli, per un fastidio muscolare. Gli esami però hanno escluso particolari problemi. Calabria avrà a disposizione la sosta per lavorare al meglio a Milanello e presentarsi alla ripresa del campionato in condizioni ottimali.