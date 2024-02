MN - Milan, Thiaw parzialmente in gruppo: ottime notizie. Tomori e Kalulu per fine febbraio

Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi Malick Thiaw è tornato a lavoro parzialmente in gruppo: il difensore tedesco, fuori dallo scorso 28 novembre dopo che nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund aveva riportato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, ha svolto la prima parte della seduta con i compagni e vede il rientro in campo sempre più vicino. Ma sicuramente non ci sarà contro il Napoli.

Stefano Pioli spera poi di riavere presto a disposizione anche Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, il cui rientro è atteso per la fine di febbraio. L'inglese è alle prese con una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro rimediata contro la Salernitana il 22 dicembre scorso, mentre il francese si era infortunato a fine ottobre a Napoli (lesione del tendine retto femorale sinistro).

di Antonio Vitiello