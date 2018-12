MN - Paquetá: "Sono felice, al Milan per la sua storia"

Prime dichiarazioni "italiane" per Lucas Paquetá, primissimo colpo di gennaio del club rossonero. Al suo arrivo stamane all’aeroporto di Malpensa (il volo partito ieri sera da Rio de Janeiro, con scalo a Lisbona in mattinata, è atterrato alle 11.08), il giocatore brasiliano ha esternato tutta la sua soddisfazione per l’approdo al Milan: "Sono molto felice di essere qui. Sono al Milan per la sua storia".