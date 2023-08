MN - Pressing del Milan per Taremi: offerta in aumento. Il punto

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sono ore molto calde per la trattativa Taremi. Il Milan, infatti, è in pressing per il calciatore iraniano e sarebbe intenzionato ad alzare la sua offerta iniziale, proponendo al Porto una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro (con presenza di bonus), avvicinandosi, dunque, alla richiesta dei lusitani e cercando di far leva sulla chiara volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero. La decisione, a quel punto, spetterà solo al Porto: cedere il giocatore in scadenza nel 2024 per la nuova proposta di Furlani o chiudere qui la trattativa. I contatti, in queste ore, sono frequenti.

di Antonio Vitiello