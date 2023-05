MN - Verso l'Euroderby, iniziato l’allenamento a Milanello: personalizzato sul campo per Leao. Out Florenzi

Fonte: dagli inviati, Vitiello e Gioia

Come appreso e documentato dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao e Alessandro Florenzi non hanno iniziato l’allenamento odierno con i compagni alla vigilia dell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Il portoghese continua a lavorare con esercizi personalizzati sul campo per essere disponibile nell’importante match di domani sera alle 21.00 a San Siro.

Lasu Rafa verrà presa solamente nella giornata di domani, a poche ore dal calcio d'inizio della gara con. La speranza di mister Pioli è quella di poterlo